В Петербурге хотят запретить выступление группы "Звери"

Депутат Госдумы РФ Михаил Романов просит генпрокурора Игоря Краснова проверить деятельность концертного агентства "Nebo Records", выступающего организатором выступлений группы "Звери". Поводом для обращения послужили многочисленные жалобы со стороны родителей и педагогов Северной столицы, которые добиваются запрета ближайших концертов музыкального коллектива в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.
Горожане считают, что концерт, который запланирован 1 сентября на "Газпром Арене", негативно повлияет на умы подрастающего поколения из-за позиции лидера группы Романа Билыка. Напомним, что музыкант неоднократно высказывался против СВО. В запросе к Краснову отмечается, что мероприятие может "повлечь за собой рост экстремистских настроений среди юношества".
Романов считает, что выступление группы в День знаний необходимо запретить.
Также он требует проверить деятельность "Nebo Records" на предмет наличия финансовых операций с иностранными контрагентами: если они обнаружатся, необходимо принять установленные законами меры вплоть до приостановления деятельности агентства и возможном включении его, а также группы "Звери", в перечень иностранных агентов.
Ранее мы сообщили о том, что суд в Петербурге запретил песни Scally Milano на 14-ти ресурсах.
Фото: Pxhere
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