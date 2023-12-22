Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 апреля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер добавил, что военнослужащие поразили 360 целей Вооруженных сил Украины, включая 16 опорных пунктов противника. ВСУ лишились до 360 человек живой силы, двух бронированных машин, пяти единиц автомобильной техники, 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", 155-миллиметровой гаубицы М777 американского производства, 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б", 122-миллиметрового орудия Д-30 и 105-миллиметрового орудия М101.

Отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й и 71-й егерских, 23-й, 24-й, 115-й и 100-й механизированных бригад ВСУ вблизи Очеретино, Розовка, Уманское, Нетайлово, Новобахмутовка, Первомайске, Бердычи и Семеновка. Александр Савчук,пресс-секретарь "Центра"

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ка-52М.

Фото и видео: Минобороны России