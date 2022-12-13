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Группировка "Запад" сорвала три попытки ротации противника на купянском направлении

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Сергей Зыбинский рассказал о работе военных РФ по купянскому направлению.

Военнослужащие группировки "Запад" за последние сутки проведения специальной военной операции смогли сорвать на купянском направлении три попытки ротации Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления ан регулярном брифинге перед журналистами сделал местный руководительпресс-центра западной группировки сил Сергей Зыбинский.

Вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад, а также сорваны три попытки ротации подразделений на передовых позициях противника в районе населенных пунктов Каменка, Кисловка, Синьковка.

Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Эксперт подчеркнул, что в районе населенного пункта Свесса оперативно-тактическая российская авиация нанесла удар по ремонтному заводу вооружений и  техники ВСУ. Дополнительно ликвидированы шесть наблюдательных пунктов противника. При помощи артиллерийской установки "Мста-С" около населенных пунктов Синьковка и Першотравневое военными поражено два минометных расчета.

Российская авиация поразила восемь опорных пунктов украинских войск.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, купянское направление, минобороны, сво, сергей зыбинский
Категории: Тема дня,

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