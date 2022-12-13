В "Центре" рассказали об успехах ВС РФ по краснолиманскому направлению.

Оперативно-тактическая и армейская авиация российской группировки "Центр" нанесла за последние сутки проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении удары по восьми опорным пунктам противника. Соответствующей информацией с журналистами поделился руководитель местного пресс-центра Александр Савчук. Эксперт добавил, что комплексы противовоздушной обороны ликвидировали припасы реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства и беспилотник Вооруженных сил Украины.

Боевыми подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по около 170 целям, из них более 120 — по районам сосредоточения огневых средств и живой силы противника. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Эксперт также уточнил, что на Торском участке боевых действий, в районе Серебрянского лесничества российская разведка группировки войск "Центр" вскрыла позиции 81-й аэромобильной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ. По личному составу противника был нанесен удар при помощи штурмовой авиации и артиллерии.

RusVesna опубликовала кадры детонации боеприпасов ВСУ в Павлограде 1 мая.

Фото и видео: Минобороны России