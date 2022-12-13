RusVesna опубликовала кадры детонации боеприпасов ВСУ в Павлограде 1 мая

СМИ: нанесен удар по складу боеприпасов ВСУ.

В социальных сетях появились кадры мощнейших взрывов, которые произошли на территории города Павлоград, расположенного в Днепропетровской области. В настоящее время предположительно, что речь идет об атаке российских Воздушно-космических сил по складу с боеприпасами.Военные уточнили, что данные запасы Вооруженные силы Украины планировали использовать в рамках своего готовящегося контрнаступления. Местные Telegram-каналы рассказали подписчикам о том, что в воздушном пространстве находились порядка десяти самолетов стратегической авиации ВКС РФ.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье