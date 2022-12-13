Минобороны: самолеты Ил-76 ВКС эвакуируют из Судана в Россию более 200 человек

Из Судана эвакуируют сотрудников российской дипмиссии, членов их семей, граждан РФ, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств.

Самолеты Ил-76 ВКС России эвакуируют из Судана в Россию более 200 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Решение об эвакуации сотрудников российской дипломатической миссии было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Также из Судана эвакуировали членов их семей, граждан России, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств. В военном ведомстве отметили, что доставку человек из Судана обеспечили четыре самолета Ил-76.

Ранее в Минобороны сообщили, что российский комплекс "Штурм-С" остановил танковый прорыв ВСУ.

Видео: Минобороны России