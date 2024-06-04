Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 4 июня руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. В рамках активных действий военнослужащие улучшили положение по переднему краю, а также сорвали попытки усиления армии киевского режима передовых позиций, размещенных вблизи населенных пунктов Водяное, Новодонецкое и Новоукраинка.

Огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты, места скопления живой силы и техники 58 мотопехотной бригады в районе Урожайного. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

В течение минувших суток бойцами уничтожено свыше 135 человек личного состава противника убитыми и ранеными, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", буксируемая гаубица М198 американского производства, противотанковая пушка "Рапира", четыре единицы автомобильной техники, два дрона самолетного типа и три пункта боепитания Вооруженных сил Украины.

МО РФ заявило о поражении артиллеристами группировки "Днепр" опорных пунктов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России