Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Передовые боевые подразделения "Восточной" группировки сил за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции не дали разведывательной группе Вооруженных сил Украины переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного в Донецкой народной республике. Задание выполнено на южнодонецком направлении при участии артиллерии. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами от 6 сентября сделал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Эксперт уточнил, что дополнительно реактивная система залпового огня "Смерч" смогла совершить удар по месту сосредоточения 31-й механизированной бригады противника, расположенному северо-западнее Времевки.

Уничтожены боевая бронированная машина, автомобильная техника и живая сила. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Около населенного пункта Катериновка специалистами уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в Угледаре нанесено огневое поражение по пункту временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ. Там была поражена станция радиоэлектронной борьбы и живая сила противника. Олег Чехов уточнил, что юго-восточнее Новодаровки военные уничтожили пикап с боевиками, а северо-востоянее Никольского - пикап с переносным противотанковым комплексом. В рамках контрбатарейной борьбыликвидированы буксируемая гаубица Д-20 в районе Привольного, минометные расчеты западнее Пречистовки, южнее Новодаровки, южнее Константиновки и два минометных расчета севернее Никольского.

Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Фото и видео: Минобороны России