Задача выполнена на южнодонецком направлении.

Российские разведчики показали трофеи, оставленные солдатами Вооруженных сил Украины под Великой Новоселкой. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами "Восточной" группировкой войск в ходе проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении. Бойцы отметили, что противник теряет бдительность, а также несет серьезные потери в живой силе, бросает огневые позиции и оставляет на местах оружие западного производства. В частности, речь идет о переносной противотанковой ракетной установке Javelin американского изготовления, крупнокалиберном пулемете Browning М2, ручных противотанковых гранатометов, а также снарядов.

В ДНР военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Восток" показали брошенное солдатами ВСУ трофейное вооружение при отступлении с огневых позиций в районе населенного пункта Великая Новоселка. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало видео работы гаубицы Д-30 группировки войск "Запад".

Фото и видео: Минобороны России