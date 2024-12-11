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Минобороны показало видео работы гаубицы Д-30 группировки войск "Запад"

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Поражена американская техника и другие объекты ВСУ.

Появились кадры боевой работы российских расчетов гаубиц Д-30. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами общевойсковой армии  при "Западной" группировке войск в ходе проведения специальной военной операции. Военнослужащие уничтожили боевую машину пехоты Bradley американского производства, а также замаскированные опорники и живую силу Вооруженных сил Украины. Известно, что корректировала стрельбу артиллерия с воздушного пространства в режиме реального времени.

Расчет одной из гаубиц Д-30 попал в башню БМП Bradley производства США. В результате удара внутри вражеской машины вспыхнул пожар, который привел к детонации боекомплекта и гибели экипажа.

пресс-служба Минобороны РФ

Расчет САУ "Гвоздика" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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