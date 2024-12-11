Расчет САУ "Гвоздика" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра

Силы "Днепра" выполнили задачу на СВО.

Российский боевой расчет самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" уничтожил пункт управления беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, размещенный на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" в ходе проведения специальной военной операции.

Расчет САУ "Гвоздика" морской пехоты Северного флота уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие указали, что расчеты самоходных орудий 2С1 "Гвоздика" выполняют огневые задачи по ликвидации бронированной техники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций армии киевского режима, а также лодок противника. Во время разведывательно-поисковых действий удалось найти пункт управления БПЛА противника, который был оборудован на территории заброшенного здания. Затем координаты цели были переданы на пункт управления артиллерией ВС РФ. После этого экипажи "Гвоздики" совершили марш на огневые позиции, совершили огневое поражение противнику.

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Фото и видео: Минобороны России