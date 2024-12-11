FPV-дроны центра "Рубикон" уничтожили личный состав ВСУ на курском направлении

Задача выполнена в приграничной зоне.

Расчеты российских FPV-дронов уничтожили транспорт и военных Вооруженных сил Украины , находившиеся в приграничных землях Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами центра "Рубикон" в ходе проведения специальной военной операции.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения автомобильной техники и личного состава ВСУ расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" на курском направлении. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие добавили, что разведывательные подразделения Испытательного центра перспективных беспилотных технологий выявили автомобиль противника, который высадил личный состав армии киевского режима в лесополосе. Данные обнаруженных целей затем были оперативно переданы ударным средствам. Далее беспилотники поразили транспортное средство ВСУ, а также личный состав.

РСЗО "Ураган" уничтожили бронетехнику и склад боеприпасов ВСУ в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России