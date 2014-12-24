Группировка "Север" уничтожила пункт ВСУ в Харьковской области

Группировка войск "Север" Вооруженных сил РФ уничтожила пункт украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Цель противника была уничтожена с применением FPV-дронов. Пункт ВСУ был вскрыт российскими войсками в ходе разведывательных мероприятий. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по пункту управления украинских боевиков.
Ранее Минобороны сообщило о захвате морпехами ЧФ позиций ВСУ в курском приграничье.
Видео: Минобороны России
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