Цель противника была уничтожена с применением FPV-дронов.

Группировка войск "Север" Вооруженных сил РФ уничтожила пункт украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Цель противника была уничтожена с применением FPV-дронов. Пункт ВСУ был вскрыт российскими войсками в ходе разведывательных мероприятий. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по пункту управления украинских боевиков.

Ранее Минобороны сообщило о захвате морпехами ЧФ позиций ВСУ в курском приграничье.

Видео: Минобороны России