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Группировка "Север" уничтожила пункт ВСУ в Харьковской области

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Цель противника была уничтожена с применением FPV-дронов.

Группировка войск "Север" Вооруженных сил РФ уничтожила пункт украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Цель противника была уничтожена с применением FPV-дронов. Пункт ВСУ был вскрыт российскими войсками в ходе разведывательных мероприятий. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по пункту управления украинских боевиков.

Ранее Минобороны сообщило о захвате морпехами ЧФ позиций ВСУ в курском приграничье.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, минобороны россии, пункт управления
Категории: Лента новостей, Новости России,

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