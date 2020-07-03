Шнуров возродил "Ленинград" и выпустил новый клип

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия". Премьера ролика состоялась на YouTube в полночь 3 июня.
"Группировка "Ленинград" снова в деле! Сегодня в полночь Сергей Шнуров представит новый клип!" – написала в своем Instagram известная блогерша Наталья Давыдова, известная в соцсетях как Тетя Мотя.
В центре сюжета – фотомодель plus size. Ее роль сыграла вокалистка "Ленинграда" Виктория Кузьмина. По словам певицы, речь в клипе идет о пафосных речах, которые пишут девушки под фото в Instagram.
Постановкой видео занимался фотограф Даниил Величко. Он рассказал, что в клипе есть особый юмор и ирония, поэтому эта работа не оставит никого равнодушным.
За семь часов с начала публикации клип собрал на YouTube более 60 тысяч просмотров, а также 6,1 тысяч отметок "Нравится".
"Я загадочная женщина как нимфа
У меня духовный мир большой
Это 100% *** инфа
Обнимаю всех своей душой
У меня здоровая лишь пища
Я вам будни светом подсвечу
Выпью вечером бокал винища
Книжку почитаю под свечу", - гласят строчки во втором куплете песни.
Ранее мы писали, что Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI.
Видео: YouTube / Ленинград | Leningrad
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