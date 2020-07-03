Шнуров возродил "Ленинград" и выпустил новый клип

Премьера состоялась на YouTube в полночь 3 июня.

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия". Премьера ролика состоялась на YouTube в полночь 3 июня.

"Группировка "Ленинград" снова в деле! Сегодня в полночь Сергей Шнуров представит новый клип!" – написала в своем Instagram известная блогерша Наталья Давыдова, известная в соцсетях как Тетя Мотя.

В центре сюжета – фотомодель plus size. Ее роль сыграла вокалистка "Ленинграда" Виктория Кузьмина. По словам певицы, речь в клипе идет о пафосных речах, которые пишут девушки под фото в Instagram.

Постановкой видео занимался фотограф Даниил Величко. Он рассказал, что в клипе есть особый юмор и ирония, поэтому эта работа не оставит никого равнодушным.

За семь часов с начала публикации клип собрал на YouTube более 60 тысяч просмотров, а также 6,1 тысяч отметок "Нравится".

"Я загадочная женщина как нимфа

У меня духовный мир большой

Это 100% *** инфа

Обнимаю всех своей душой

У меня здоровая лишь пища

Я вам будни светом подсвечу

Выпью вечером бокал винища

Книжку почитаю под свечу", - гласят строчки во втором куплете песни.

Ранее мы писали, что Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI.

Видео: YouTube / Ленинград | Leningrad