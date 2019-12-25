Группе "КВС", владеющей "Крестами", передали здание общежития УФСИН

Стоимость строения эксперты оценивают в диапазоне от 45 до 50 миллионов рублей.

Группа компаний "КВС" получила в распоряжение здание бывшего общежития УФСИН на Арсенальной набережной, примыкающее к известному тюремному комплексу "Кресты". Информацию распространило издание "Деловой Петербург".

Объект площадью 760 квадратных метров передан организации вне аукционов, однако, как утверждается, по справедливой рыночной цене.

Стоимость строения эксперты оценивают в диапазоне от 45 до 50 миллионов рублей. Сам дом, построенный в 1892 году и именуемый "домом для надзирателей", обладает статусом памятника архитектуры и имеет историческое значение. Ранее строение использовалось как служебное общежитие сотрудников уголовно-исполнительной системы.

По данному адресу зарегистрировано проживание 28 человек, процедура переселения которых ляжет на плечи нового собственника.

Напомним, что в феврале группа "КВС" приобрела сам комплекс "Кресты" за внушительную сумму в 1,1 миллиарда рублей. Планируется, что на его территории появятся музей, отели и публичные пространства.

Фото: Следственный изолятор №1 "Кресты"