Банда банковских мошенников обналичила в Петербурге более 196 млн рублей

Группа из четырех людей орудовала на территории города в течение двух лет.

В Петербурге задержали группу людей, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Фигурантами дела стали четыре человека — организатор, бухгалтер, работник системы "банк-клиент" и юрист. Они под видом фиктивных сделок получали деньги на расчетные счета, а затем выдавали "кэш" заинтересованным лицам. За свою работу мошенники брали 8 %.

Преступная группа орудовала в Петербурге около двух лет. За это время мошенникам удалось "наварить" порядка 196 млн рублей.

По месту жительства задержанных и в их офисах провели обыски. Правоохранители изъяли бухгалтерские документы, печати, учредительные бумаги более 50 фиктивных фирм.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

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Фото: Piter.TV