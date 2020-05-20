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Группа медиков приехала в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

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Врачи будут консультировать сложных пациентов.

Шесть врачей российского Минздрава прибыли в Дагестан, чтобы помочь местным врачам в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится на сайте дагестанского Минздрава.

Известно, что группа помощи встретилась с министром здравоохранения Джамалудином Гаджиибрагимовым, в ходе беседы сформировался план будущих действий. Предполагается, что врачи сначала посетят медицинские учреждения Дербента, затем начнут консультирование сложных пациентов.

По итогам совещания мы делимся на бригады и будем работать по районам, будем на местах консультировать больных и врачей, проводить обучающие мероприятия для специалистов именно в районах.

замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Тестов

По словам специалиста, в республику он приезжает уже в третий раз, поэтому хорошо знаком с местными медорганизациями. Работу учреждений Тестов назвал неплохо организованной и похвалил уровень оказания медицинской помощи. В районах ситуация пока наиболее сложная.

Тем временем, Путин поручил финансово помочь Дагестану в борьбе с коронавирусом.

Видео: kremlin.ru

Теги: дагестан, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости России,

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