Группа медиков приехала в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

Врачи будут консультировать сложных пациентов.

Шесть врачей российского Минздрава прибыли в Дагестан, чтобы помочь местным врачам в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится на сайте дагестанского Минздрава.

Известно, что группа помощи встретилась с министром здравоохранения Джамалудином Гаджиибрагимовым, в ходе беседы сформировался план будущих действий. Предполагается, что врачи сначала посетят медицинские учреждения Дербента, затем начнут консультирование сложных пациентов.

По итогам совещания мы делимся на бригады и будем работать по районам, будем на местах консультировать больных и врачей, проводить обучающие мероприятия для специалистов именно в районах. замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Тестов

По словам специалиста, в республику он приезжает уже в третий раз, поэтому хорошо знаком с местными медорганизациями. Работу учреждений Тестов назвал неплохо организованной и похвалил уровень оказания медицинской помощи. В районах ситуация пока наиболее сложная.

Тем временем, Путин поручил финансово помочь Дагестану в борьбе с коронавирусом.

Видео: kremlin.ru