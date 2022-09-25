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Группа кабанов вышла на прогулку и попала на видео

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Инцидент попал на видеокамеру в "Земле леопарда".

Группа кабанов появилась на территории национального парка "Земля леопарда". Соответствующий ролик в социальных сетях опубликовали сотрудники дирекции учреждения, расположенного в Приморском крае. В кадре замечены дикие животные, которые обнюхали участок в поиске пропитания. Специалисты уточнили, что для этого вида зверей характерно проводить большое количество времени в гркппах. Однако периодически можно увидеть и одиночек. Таковыми могут стать постаревшие самцы.

Кто первый отведает вкусняшку? Как видите, чуть не дошло до драки!

пост в соцсетях от "Земли леопарда"

В Приморье начали поиск медведя с бидоном на голове.

Фото и видео: Telegram / "Земля леопарда" - дирекция заповедников

Теги: ptvkz ktjgfhlf, земля леопарда, кабаны, нацпарк, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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