Группа кабанов вышла на прогулку и попала на видео

Инцидент попал на видеокамеру в "Земле леопарда".

Группа кабанов появилась на территории национального парка "Земля леопарда". Соответствующий ролик в социальных сетях опубликовали сотрудники дирекции учреждения, расположенного в Приморском крае. В кадре замечены дикие животные, которые обнюхали участок в поиске пропитания. Специалисты уточнили, что для этого вида зверей характерно проводить большое количество времени в гркппах. Однако периодически можно увидеть и одиночек. Таковыми могут стать постаревшие самцы.

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Фото и видео: Telegram / "Земля леопарда" - дирекция заповедников