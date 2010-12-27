Также чиновники предложили поправки к законам о митингах на региональном и федеральном уровнях.

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что группа депутатов МГД создаст комиссию по правами москвичей. Об этом сообщает Telegram-канал Мейстер.

Московские депутаты, правозащитники и ряда представителей несистемной оппозиции также предложили поправки к законам о митингах на региональном и федеральном уровнях.

"Пока судьба будущей комиссии выглядит неясно. Для того, чтобы рекомендации были серьезно рассмотрены, на первом этапе необходимо, как минимум, заручиться поддержкой большинства депутатов МГД", —сказано в сообщении.

По словам депутата объединения "Моя Москва" Натальи Метлиной, изменения в избирательное законодательство очевидно назрели. Она отметила, что в настоящее время есть необходимость в анализе действий полицейских при задержаниях.

Ранее мы сообщали о том, что Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность.

Фото:pixabay