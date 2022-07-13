Видеоряд совмещает современные бои и хронику ВОВ.

Российская музыкальная группа "Ва-БанкЪ" выпустила клип, посвящённый событиям на Донбассе. Своим обозрением о происходящем между Россией, Украиной и братьями артисты поделились на платформе RuTube. Рокеры решили записать видеоряд на композицию Виталия Аксенова "Ты забыл, брат".

Вышедший кавер ставит перед собой задачу показать двух братьев. У одного из них сила находится в правде. Он встречает близкого человека, который забыл о родстве с ним. Авторы клипа заметили, что в проекте переплетается военная хроника Великой отечественной с современными кадрами боевых действий. Зрителям показан пожилой мужчина из Донбасса, который борется с фашизмом, а также мать, крещение детей. В какой-то момент в дом попадает "заморская гадюка, червь забвения".

В трейлере Hogwarts Legacy высмотрели интерфейс.

Фото и видео: Ва-БанкЪ