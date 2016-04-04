Группа System Of A Down выпустила два сингла в поддержку Нагорного Карабаха

В понедельник, 9 ноября, стало известно о том, что группа System Of A Down посвятила новые треки конфликту в Карабахе. Об этом сообщается на официальной страничке музыкантов.
Музыканты отметили, что эти два трека говорят об ужасной и серьезной войне, которая идет в Нагорном Карабахе.
Мы, группа System of a Down, выпустили нашу первую новую музыку за 15 лет. Мы должны были сделать это именно сейчас, потому что каждый из нас хочет сказать что-то невероятно важное единым голосом.
System of a Down
Музыканты заявили, что власти Азербайджана и Турции пытаются захватить Карабах и Армению.
Ранее мы сообщали о том, что новый клип Little Big набрал более 4,4 млн просмотров за три дня.
Видео и фото:System of a Down/instagram
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