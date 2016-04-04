Группа System Of A Down выпустила два сингла в поддержку Нагорного Карабаха

Группа заявила, что настало время рассказать миру о происходящем/

В понедельник, 9 ноября, стало известно о том, что группа System Of A Down посвятила новые треки конфликту в Карабахе. Об этом сообщается на официальной страничке музыкантов.

Музыканты отметили, что эти два трека говорят об ужасной и серьезной войне, которая идет в Нагорном Карабахе.

Мы, группа System of a Down, выпустили нашу первую новую музыку за 15 лет. Мы должны были сделать это именно сейчас, потому что каждый из нас хочет сказать что-то невероятно важное единым голосом. System of a Down

Музыканты заявили, что власти Азербайджана и Турции пытаются захватить Карабах и Армению.

Ранее мы сообщали о том, что новый клип Little Big набрал более 4,4 млн просмотров за три дня.

Видео и фото:System of a Down/instagram