По его словам, российские миротворцы бездействовали на фоне исходя армянского населения региона.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев в Карабахе. Об этом он заявил на заседании Европарламента.

По его словам, российские миротворцы бездействовали на фоне исходя армянского населения региона. Пашинян отметил, что свыше 100 тысяч армян покинули свои дома и родные места, другие 20 тысяч человек покинули Карабах осенью 2020 года. Также армянский премьер назвал цинизмом недоумения по поводу массового исхода армян из Карабаха, заявив, что Азербайджан "демонстрировал намерение" сделать жизнь армян в регионе невозможной.

Ранее Пашинян обвинил ОДКБ в бездействии во время обострения с Азербайджаном в 2021 году.

Видео: YouTube / European Parliament