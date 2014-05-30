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Пашинян обвинил ОДКБ в бездействии во время обострения с Азербайджаном в 2021 году

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Он подчеркнул, что ОДКБ не сделала ничего, чтобы помочь Еревану.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил ОДКБ в бездействии во время обострения с Азербайджаном в мае 2021 года. Об этом он заявил на заседании Европарламента.

Пашинян отметил, что в мае 2021-го азербайджанские военные нарушили границу с Арменией и вторглись на территорию страны на глубину до 4 км. Он подчеркнул, что ОДКБ не сделала ничего, чтобы помочь Еревану.

В этой ситуации ОДКБ, в чьей системе безопасности находится Армения, ничего не сделала, чтобы помочь нам. Они оставили нас совсем одних.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее Пашинян заявил, что Армения ожидает, что Азербайджан признает ее территориальную целостность.

Видео: YouTube / European Parliament

Теги: азербайджан, государственная граница, никол пашинян, одкб, премьер-министр армении
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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