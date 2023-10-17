Пашинян: Армения ожидает, что Азербайджан признает ее территориальную целостность

Премьер рассказал об условие для заключения мирного соглашения по региону.

Ереван ожидает, что власти из Баку публично признают армянскую территориальную целостность на площади 29,8 тысячах квадратных километров. Соответствующее заявление в ходе своего выступления на площадке Европейского парламента во французском городе Страсбурге сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Иностранный чиновник добавил, что страна ожидает от соседнего государства начала процесса по делимитации государственных границ, основанного на последних географических картах Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза.

Пашинян ответил на вопрос о возможном подписании мирного договора с Баку.

Фото и видео: YouTube / European Parliament