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Пашинян ответил на вопрос о возможном подписании мирного договора с Баку

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Премьер Армении назвал условия для нормализации отношений с Баку.

Подписание соглашения о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном возможно к концу 2023 года. Соответствующее заявление в ходе своего выступления на площадке Европейского парламента во французском городе Страсбурге сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. В числе принципов мирного урегулирования регионального кризиса иностранный чиновник назвал подтверждение со стороны Банку территориальной целостности Армении.

Если перечисленные мной принципы будут официально подтверждены, тогда подписание соглашения о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будет в высокой степени реалистично к концу года.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Никол Пашинян добавил, что его страна готова обеспечить безопасность азербайджанских граждан и азербайджанских грузов на собственной территории. 

Армения намерена углублять сотрудничество с Евросоюзом.

Фото и видео: YouTube / European Parliament

Теги: азербайджан, армения, мирный договор, нагорный карабах, никол пашинян, нормализация отношений
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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