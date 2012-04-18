Пашинян ответил на вопрос о возможном подписании мирного договора с Баку

Премьер Армении назвал условия для нормализации отношений с Баку.

Подписание соглашения о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном возможно к концу 2023 года. Соответствующее заявление в ходе своего выступления на площадке Европейского парламента во французском городе Страсбурге сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. В числе принципов мирного урегулирования регионального кризиса иностранный чиновник назвал подтверждение со стороны Банку территориальной целостности Армении.

Если перечисленные мной принципы будут официально подтверждены, тогда подписание соглашения о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будет в высокой степени реалистично к концу года. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Никол Пашинян добавил, что его страна готова обеспечить безопасность азербайджанских граждан и азербайджанских грузов на собственной территории.

Армения намерена углублять сотрудничество с Евросоюзом.

Фото и видео: YouTube / European Parliament