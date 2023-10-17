Армения намерена углублять сотрудничество с Евросоюзом

Никол Пашинян призвал ЕС помочь с решением гуманитарного кризиса.

Ереван хочет углубить собственное сотрудничество с Европейским союзом, не противопоставляя эти отношения другим форматам регионального сотрудничества. Соответствующее заявление армянский премьер-министр Никол Пашинян сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с председателем Европейского парламента Робертой Метсола во французском Страсбурге. Чиновник заметил, что его страна ожидает от Брюсселя поддержки по вопросу гуманитарного кризиса, связанной с беженцами из Нагорного Карабаха.

Важно подчеркнуть, что наши отношения основаны на общей системе ценностей. Мы хотим углубить наши отношения с Евросоюзом и не хотим каким-либо образом противопоставлять это нашим региональным отношениям. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян выступит 18 октября на пленарной сессии Европарламента.

Фото и видео: European Commission