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Армения намерена углублять сотрудничество с Евросоюзом

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Никол Пашинян призвал ЕС помочь с решением гуманитарного кризиса.

Ереван хочет углубить собственное сотрудничество с Европейским союзом, не противопоставляя эти отношения другим форматам регионального сотрудничества. Соответствующее заявление армянский премьер-министр Никол Пашинян сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с председателем Европейского парламента Робертой Метсола во французском Страсбурге. Чиновник заметил, что его страна ожидает от Брюсселя поддержки по вопросу гуманитарного кризиса, связанной с беженцами из Нагорного Карабаха.

Важно подчеркнуть, что наши отношения основаны на общей системе ценностей. Мы хотим углубить наши отношения с Евросоюзом и не хотим каким-либо образом противопоставлять это нашим региональным отношениям.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян выступит 18 октября на пленарной сессии Европарламента.

Фото и видео: European Commission

Теги: армения, гуманитарный кризис, европарламент, евросоюз, нагорный карабах, никол пашинян, роберта метсола
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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