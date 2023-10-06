Пашинян выступит 18 октября на пленарной сессии Европарламента

Роберта Метсола рассказала о поддержке Армении.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян 18 октября выступит на пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге. Соответствующее заявление сделала председатель Европейского парламента Роберта Метсола, которая выступила перед местными журналистами на полях неформального саммита ЕС в испанском городе Гранада.

Я пригласила премьера Пашиняна выступить на пленарной сессии. И он выступит 18 октября, через 10 дней. Роберта Метсола, глава ЕП

Напомним, что 19 сентября началось очередное обострение на территории Нагорного Карабаха. Власти в Баку объявили о начале антитеррористической военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Москва в ответила на ситуацию призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. Днем 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий.

Глава Европарламента: ЕС не должен покупать газ у Азербайджана.

Фото и видео: European Commission