Глава Европарламента: ЕС не должен покупать газ у Азербайджана

Роберта Метсола оценила энергетические поставки в регион из Баку.

Европейский союз не должен покупать природный газ у Азербайджана, так как республика якобы является ненадежным партнером после военных действий Баку на территории Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление сделала председатель Европейского парламента Роберта Метсола, которая выступила перед местными журналистами на полях неформального саммита ЕС в испанском городе Гранада.

Мы не можем перейти от одного ненадежного партнера по энергетике к другому. Это наша позиция. Роберта Метсола, глава ЕП

Напомним, что иностранное издание Politico сообщило читателям со ссылкой на собственные источники о том, что Брюссель вряд ли введет санкции против азербайджанских властей из-за обострения в Нагорном Карабахе, так как зависит от поставок природного газа Баку. Европейские политики зачастую готовы в своих заявлениях принять сторону Армении, но влияние Азербайджана на сообщество гораздо сильнее, так как Брюссель рассматривает каспийский газ как альтернативу российским энергетическим ресурсам.

Глава Европарламента призвала передать Украине боевые самолеты и дальнобойные ракеты.

Фото и видео: European Commission