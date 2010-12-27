Группа "Сплин" представила трек нового мини-альбома

Песня называется "Тайком".

В минувший четверг, 5 декабря, петербургская группа "Сплин" представила трек из нового альбома. Об этом сообщается на официальной страничке музыкантов.

Первый трек называется "Тайком".

"Наш новый мини-альбом называется "Тайком" и будет издан 20 декабря", —сказано в сообщении.

В альбом вошли семь песен, автором шести их них является Александр Васильев. Отмечается, что одну из композиций положили на произведение Николая Гумилёва "Волшебная скрипка".

Ранее мы сообщали о том, что "Яндекс" снимет сериалы и фильмы по сценариям BBC.

Фото:Любители группы СПЛИН/вк