Стороны уже подписали долгосрочного соглашение.

В пятницу, 6 декабря, стало известно о том, что "Яндекс" снимет сериалы и фильмы по сценариям BBC. Об этом сообщает "Ведомости".

Отмечается, что сервис уже подписал с BBC долгосрочное соглашение. Кинотеатр получил права на показ более 100 часов сериалов и фильмов BBC Studios. Что касается оригинального контента от "Яндекс" на основе сценариев зарубежной студии, то неизвестно будет ли это полный метр или сериал.

Отметим, что контент начнут транслировать уже2 января. В "КиноПоиск HD" выйдет сериал "Доктор Кто".

Ранее мы сообщали о том, что YouTube выпустил ролик с самыми просматриваемыми видео за 2019 год.