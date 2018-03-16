Петербургская рок-группа "Пикник" исполнила live версию песни "Где душа летает". Ролик появился на официальной странице музыкантов в социальной сети "ВКонтакте".
"Где душа летает? — мы не знаем. Зато точно знаем, где найти LIVE на эту песню", - написали артисты.
Композиция "Где душа летает" входит в альбом "В руках великана". Кроме нее в нем еще 10 песен, в их числе "Душа самурая – меч", "Разноцветные ленты", "Фильм окончен", "Сияние" и др.
"Все душа летает,
Все летает где?
Где она пристанет,
Там и быть судьбе.
Где слезу уронят —
Разницы-то нет.
То ли в Оклахоме,
То ли в Хохломе", - гласят строчки песни "Где душа летает".
Исполнители предложили поклонникам самим выбрать, что им предпочтительнее – Оклахома или Хохлома. Мнения пользователей интернета по этому поводу разделились, однако исполнение live версии песни всем пришлось по душе.
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Видео: ВКонтакте / Группа "Пикник"
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