Композиция входит в альбом "В руках великана".

Петербургская рок-группа "Пикник" исполнила live версию песни "Где душа летает". Ролик появился на официальной странице музыкантов в социальной сети "ВКонтакте".

"Где душа летает? — мы не знаем. Зато точно знаем, где найти LIVE на эту песню", - написали артисты.

Композиция "Где душа летает" входит в альбом "В руках великана". Кроме нее в нем еще 10 песен, в их числе "Душа самурая – меч", "Разноцветные ленты", "Фильм окончен", "Сияние" и др.

"Все душа летает,

Все летает где?

Где она пристанет,

Там и быть судьбе.

Где слезу уронят —

Разницы-то нет.

То ли в Оклахоме,

То ли в Хохломе", - гласят строчки песни "Где душа летает".

Исполнители предложили поклонникам самим выбрать, что им предпочтительнее – Оклахома или Хохлома. Мнения пользователей интернета по этому поводу разделились, однако исполнение live версии песни всем пришлось по душе.

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Видео: ВКонтакте / Группа "Пикник"