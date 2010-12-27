Группа ПИК планирует расширить строительство жилья в Петербурге

Компания купит около 20 новых площадок под жилые комплексы.

Строительная Группа ПИК планирует расширить деятельность в Петербурге. Портфель компании на местном рынке увеличится до 1,5 миллионов квадратных метров жилья. Это будет сделано за счет новых проектов. В общей сложности их будет от 15 до 20. Об этом сообщил руководитель дирекции в ПАО "ПИК". Сергей Мамошин.

Сейчас предприятие создает два жилых комплекса с площадью в 200 тысяч квадратных метров. Один из домов появится на Дальневосточном проспекте, а второй - на Суздальском шоссе. Строительство завершится в 2021 и 2022 годах соответственно. В планах - приобретение еще 15-20 площадок под новые проекты.

Это могут быть как пустые площадки, так и с уже имеющейся документацией, в одних случаях это будет покупка за деньги, в других предполагаются партнерские отношения комментирует спикер

Также Мамошин уточнил, что одна площадка уже куплена. Компания выкупила территорию бывшего завода "ОДК-Климов" по Кантемировской улице. Строительство объекта начнется в ближайшее время.

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Фото: Piter.tv