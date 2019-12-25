Группа "Океан Эльзы" обвинила Зеленского в нарушении авторских прав

Песня "Там, де нас нема" прозвучала в праздничном попурри ко Дню независимости Украины без разрешения музыкантов.

Группа Святослава Вакарчука "Океан Эльзы" обвинила президента Украины Владимира Зеленского в нарушении авторских прав. В праздничное попурри ко Дню независимости Украины включили песню "Там, де нас нема", при этом разрешения на использование композиции у музыкантов никто не спрашивал. Об этом сообщили представители группы "Океан Эльзы" в Facebook.

"Украина – это Европа. Европа – это уважение прав, включая авторские права. Не правда ли, Офис Президента Украины?" – говорится в посте.

С аналогичной претензией выступили представители группы "Бумбокс". По словам продюсера музыкального коллектива Алексея Согомонова, с вопросом об использовании песни "Вахтерам" в попурри к ним никто не обращался. Об этом сообщило "Громадське".

Концерт "Песенная история современной Украины" состоялся в рамках празднования Дня независимости страны. Песню "Вахтерам" группы "Бумбокс" исполнили "Время и Стекло", "Там, де нас нема" "Океана Эльзы" спела Верка Сердючка с хором.

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Фото: Instagram / okeanelzy_official