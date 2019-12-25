Участники шоу "Уральские пельмени" запустят мультсериал

Картина получит название "Две бабули".

Участники шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков и Вячеслав Мясников собираются запустить мультсериал под названием "Две бабули". Об этом стало известно изданию E1.ru.

По словам одного из авторов шоу Андрея Рожкова, они с Мясниковым долгое время играли бабуль на сцене. Эти персонажи настолько понравились им, что они решили создать мультфильм. В центре сюжета "две бабки", которые сидят под окном на скамейке и обсуждают последние новости. Рожков добавил, что "в бабок вложат все", что запрещено делать на СТС.

Идея создать такой проект появилась у юмористов полтора года назад. В настоящий момент готовы четыре серии. Продолжительность каждой полторы-две минуты. "Две бабули" рассчитаны на взрослую аудиторию. Количество серий будет увеличено, если мультфильм понравится зрителям.

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Фото: скриншот / Instagram / miasnikov.s