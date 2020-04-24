Российская группа "Мумий Тролль" выпустила клип на песню "Лира". Ролик появился на официальном YouTube-канале музыкантов.
"Там заперты от света
Светлячкам благодать
Нарисовать свои желание
В летних тьмах
Мы подавали знак
Не уставали летать
Так забили на страх
В головах", - поется в песне.
В клипе лидер группы Илья Лагутенко предстает в образе грибообразного жука с рогами. Солист рассказал, что идею песни навеял древний японский культ Хотаругари – любование светлячками в летний сезон. Лагутенко отметил, что вместе с семьей специально ездил в Японию, чтобы увидеть Хотаругари своими глазами.
Ранее мы писали, что "Маска" стала лучшим шоу на российском телевидении за 3 года.
Видео: YouTube / WOW TV
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