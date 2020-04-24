В ролике солист Илья Лагутенко предстает в образе грибообразного жука с рогами.

Российская группа "Мумий Тролль" выпустила клип на песню "Лира". Ролик появился на официальном YouTube-канале музыкантов.

"Там заперты от света

Светлячкам благодать

Нарисовать свои желание

В летних тьмах

Мы подавали знак

Не уставали летать

Так забили на страх

В головах", - поется в песне.

В клипе лидер группы Илья Лагутенко предстает в образе грибообразного жука с рогами. Солист рассказал, что идею песни навеял древний японский культ Хотаругари – любование светлячками в летний сезон. Лагутенко отметил, что вместе с семьей специально ездил в Японию, чтобы увидеть Хотаругари своими глазами.

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Видео: YouTube / WOW TV