"Маска" стала лучшим шоу на российском телевидении за 3 года

Программа оставила позади проекты Первого канала.

"Маска" на НТВ стала самым лучшим развлекательным шоу последних трех лет на российском телевидении. Программа с возрастным ограничением "18+", с долей 21,1% и рейтингом 8,1% оставила позади проекты Первого канала – "Лучше всех!", "Звезды под гипнозом", "Голос. Дети" и "Голос".

Кроме того, "Маска" в очередной раз оказалась в топе эфирных событий недели. Шоу вторую неделю подряд удерживает первую позицию среди телезрителей от 14 до 44 лет с долей 16,5% и рейтингом 4,1%. Второе место занимает фильм "Гарри Поттер и узник Азкабана", который транслировался на телеканале СТС.

В воскресенье, 26 апреля, состоится финал шоу "Маска". В последнем выпуске за победу поборются Лев, Волк, Попугай и Олень. Выступления оценивали пять звезд шоу-бизнеса – Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Валерия и Гарик Мартиросян. Все имена участников держатся в секрете. За их разглашение грозит штраф до 1 млн рублей.

Ранее мы писали, что участники шоу "Маска" перед финалом раскроют зрителям секреты.

Фото: пресс-служба НТВ, кадр из шоу "Маска" на НТВ

Видео: YouTube / НТВ