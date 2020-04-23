Участники шоу "Маска" перед финалом раскроют секреты зрителям

В спецвыпуске покажут все, что осталось за кадром.

В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.

В частности, зрители узнают, кто хотел перехватить у НТВ хит The Masked Singer, а также кого хотели пригласить на съемки, и как формировался состав жюри. К слову, выступления участников оценивали 5 звезд шоу-бизнеса – Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Валерия и Гарик Мартиросян.

Участие в проекте принимали 12 знаменитостей, в числе которых певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены. В финал вышли всего четыре персонажа – Лев, Волк, Попугай и Олень. В воскресенье все они снимут свои маски.

Ранее мы писали, что участникам шоу "Маска" за раскрытие секретов грозит штраф до миллиона рублей.

Видео: YouTube / НТВ