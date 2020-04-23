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Alena_Zinovieva
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Приближается грандиозный финал шоу "Маска" на НТВ

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За победу в вокальном проекте поборются Лев, Волк, Попугай и Олень.

В воскресенье, 26 апреля, на телеканале НТВ выйдет финальный выпуск вокального шоу "Маска". Спустя два месяца интригующих выступлений, загадок и разоблачений зрители узнают победителя проекта. В сети появился анонс выпуска.

В финал прошли четверо участников - Лев, Волк, Попугай и Олень. Именно эти персонажи, по мнению жюри, оказались самыми яркими. В заключительном выпуске финалисты вновь выступят перед зрителями и поразят их своими номерами.

Первый выпуск нового музыкального шоу вышел на НТВ 1 марта. В самом интригующем вокальном поединке сошлись 12 звезд шоу-бизнеса. За раскрытие секретов всем участникам шоу грозят крупные штрафы до миллиона рублей.

Ранее мы писали, что участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу "Маска".

Видео: YouTube / НТВ

Теги: музыкальный конкурс, нтв, шоу маска
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 15:06

Как можно  в такое тяжёлое время  проводить  это????Лучше бы эти деньги  потраченные  на эту "маску" потратили на те же маски и приборы....Просто  нет слов....

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 15:12

Это давно записано шоу кусок ты дебила 

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