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Группа "Марсель" представила новую песню
Вчера, 20:49
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smirenny

Группа "Марсель" представила новую песню

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Об истории создания нового хита рассказал солист группы.

В среду, 3 марта, солист группы "Марсель" Степан Ледков в эфире телеканала "Санкт-Петербург" поделился историей создания новой песни "Папа может все". 

Артист отметил, что строчки посвящены дочери, а на записи можно услышать голос девочки. По словам Ледкова, песня оказалась целительной в некотором роде: певец отметил, что отправил "демку" своему заболевшему коронавирусом отцу, а тот выздоровел через пару дней. 

Я так переживал, беспокоился, а после того, как отправил песню, все как-то наладилось

Степан Ледков.

 Новую песню горожане смогут услышать на концерте, который пройдет в понедельник, 8 марта. 

Ранее мы писали, что на "Евровидение-2021" предложили отправить Бузову и Моргенштерна.

Фото: pixabay

Теги: группа марсель, марсель новая песня, новая песня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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