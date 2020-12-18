Группа "Марсель" представила новую песню

Об истории создания нового хита рассказал солист группы.

В среду, 3 марта, солист группы "Марсель" Степан Ледков в эфире телеканала "Санкт-Петербург" поделился историей создания новой песни "Папа может все".

Артист отметил, что строчки посвящены дочери, а на записи можно услышать голос девочки. По словам Ледкова, песня оказалась целительной в некотором роде: певец отметил, что отправил "демку" своему заболевшему коронавирусом отцу, а тот выздоровел через пару дней.

Я так переживал, беспокоился, а после того, как отправил песню, все как-то наладилось Степан Ледков.

Новую песню горожане смогут услышать на концерте, который пройдет в понедельник, 8 марта.

Ранее мы писали, что на "Евровидение-2021" предложили отправить Бузову и Моргенштерна.

Фото: pixabay