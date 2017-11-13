Группа "Ленинград" завоевала премию UK Music Video Awards с клипом "Кольщик"

Клип "Кольщик" завоевал престижную премию UK Music Video Awards за визуальные эффекты.

Клип "Кольщик" группы "Ленинград" выпущенный в свет в феврале 2017 года завоевал престижную премию UK Music Video Awards .

"Кольщик" уверенно победил в номинации "лучшие визуальные эффекты". "Ленинград" вырвал победу у французской певицы Jain на песню Makeba, Еverything Now канадской инди-рок группы Arcade Fire и Lights Out английского дуэта Royal Blood.

Отмечается, что "Кольщик" номинировался и в других категориях: "Лучшее иностранное альтернативное видео" и "Лучший монтаж видео". Однако в этих категориях победу "Ленинграду" одержать не удалось.

Видео: YouTube/Ленинград | Leningrad