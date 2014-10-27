"Ленинград" выложит новый клип в день, когда Путин объявит об участии в выборах

Сергей Шнуров пообещал опубликовать новый клип группировки "Ленинград". Видео режиссера Анны Пармас выйдет в день, когда Владимир Путин объявит об участии в ближайших президентских выборах.

Поклонники группировки "Ленинград" могут рассчитывать на новое видео от любимой группы. Лидер группы Сергей Шнуров сказал, что уже готов клип. Его сняла режиссер Анна Пармас. Она уже работала с "Ленинградом" над видео к песням "В Питере – пить", "Экспонат", "Сиськи", "Экстаз".

"Клип уже снят. Релиз выйдет ровно в тот день, когда Путин объявит об участии в выборах", – рассказал Шнуров "Фонтанке".

При этом лидер группировки согласился, что в некотором роде их новое видео будет политическим.

Видео: Instagram / shnurovs