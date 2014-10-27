"Ленинград" выложит новый клип в день, когда Путин объявит об участии в выборах

Поклонники группировки "Ленинград" могут рассчитывать на новое видео от любимой группы. Лидер группы Сергей Шнуров сказал, что уже готов клип. Его сняла режиссер Анна Пармас. Она уже работала с "Ленинградом" над видео к песням "В Питере – пить", "Экспонат", "Сиськи", "Экстаз".
"Клип уже снят. Релиз выйдет ровно в тот день, когда Путин объявит об участии в выборах", – рассказал Шнуров "Фонтанке".
При этом лидер группировки согласился, что в некотором роде их новое видео будет политическим.
Видео: Instagram / shnurovs