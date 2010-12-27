"Ленинград" 14 июня последний раз выступит в Москве

В графике прощального турне всего 9 городов. Последний - Санкт-Петербург (12 октября).

Группа "Ленинград" в пятницу выступит на московском стадионе "Открытие-Арена". Шоу пройдет в рамках прощального турне коллектива. Об этом сообщают российские СМИ.

Время несколько изменилось, изменился язык, изменились средства коммуникации и средства производства музыки. Поэтому "Ленинград" уступает дорогу молодым. Сергей Шнуров

В графике прощального турне – девять стадионов России. Первый концерт уже состоялся 4 июня в Калининграде, в пятницу (14 июня) в Москве. Далее группа выступит в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону. Завершит гастроли шоу в Санкт-Петербурге 12 октября. Сергей Шнуров не исключил, что группа будет выступать на корпоративах и давать концерты.

Музыкальная группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге.

Ранее художник Loketski оставил на Парнасе сумку для Сергея Шнурова.

Фото: Instagram/ shnurovs