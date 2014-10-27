ЛСР будет строить жилье комфорт-класса на намывной территории Васильевского острова

Группа ЛСР планирует вложить около 40 миллиардов в строительство жилого комплекса на южной части намывных территорий Васильевского острова. На участке возведут жилье эконом-класса.

ПАО "Группа ЛСР" собирается вложить около 40 миллиардов рублей в жилье комфорт-класса на южной части намывной территории Васильевского острова в Петербурге. Первый заместитель генерального директора компании Евгений Яцышин отметил, что на реализацию собираются потратить около 10 лет.

Компания приобрела последние участки вдоль первой линии Финского залива. В стабилизацию грунта намывной территории планируют вложить около 3-4 миллиардов рублей. Еще около двух миллиардов пустят на прокладку инженерных сетей.

Компания также рассматривает вариант приобретения участка на северной части намывных территорий. Но Яцышин признает, что та часть намыва "более сложная".