Группа ЛСР купила бывший ликеро-водочный завод "Ливиз" в Петербурге

Завод обошёлся застройщику в 1,12 млрд рублей.

Российская компания Группа ЛСР стала победителем аукциона по продаже комплекса зданий бывшего ликеро-водочного завода "ЛИВИЗ" на Синопской набережной в Петербурге. Информация появилась на сайте ДОМ.РФ.

Отныне компании принадлежат 13 зданий и земельный участок. Их площадь составляет 33,2 тыс. квадратных метров.

В аукционе приняли участие еще 13 компаний. Однако Группа ЛСР предложила наибольшую стоимость за здания – 1,12 млрд рублей. Начальная цена составляла 524 млн рублей.

Ранее мы писали, что в августе на онлайн-торгах продали 8 объектов из собственности Петербурга.

Фото: дом.рф