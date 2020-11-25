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Группа ЛСР купила бывший ликеро-водочный завод "Ливиз" в Петербурге
Сегодня, 18:22
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Группа ЛСР купила бывший ликеро-водочный завод "Ливиз" в Петербурге

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Завод обошёлся застройщику в 1,12 млрд рублей.

Российская компания Группа ЛСР стала победителем аукциона по продаже комплекса зданий бывшего ликеро-водочного завода "ЛИВИЗ" на Синопской набережной в Петербурге. Информация появилась на сайте ДОМ.РФ. 

Отныне компании принадлежат 13 зданий и земельный участок. Их площадь составляет 33,2 тыс. квадратных метров. 

В аукционе приняли участие еще 13 компаний. Однако Группа ЛСР предложила наибольшую стоимость за здания – 1,12 млрд рублей. Начальная цена составляла 524 млн рублей.

Ранее мы писали, что в августе на онлайн-торгах продали 8 объектов из собственности Петербурга.

Фото: дом.рф

Теги: группа лср, завод, торги
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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