Группа Kazka отказалась представлять Украину на "Евровидении – 2019"

Идти "по головам" ради победы в конкурсе артисты не намерены.

Артисты группы "Kazka", прошедшие отборочный этап Евровидения-2019 в Украине и одержавшие в нем 4 место, заявили об отказе представлять страну на самом конкурсе. Об этом сообщает "Первый канал".

Как пояснили сами участники группы, главной задачей из коллектива является единство народов, зарождение в людях добра и любви, но никак не пропаганда раздора и неприязни. Идти "по головам" ради победы в конкурсе они не намерены.

До этого из-за травли по политическим соображениям от путевки на Евровидение отказалась певица Maruv, выигравшая национальный отборочный конкурс. Вслед за ней такое же решение принял коллектив Freedom Jazz, занявший второе место на отборе. После того, как три главных претендента отказались от поездки на конкурс, само участие в нем Украины под вопросом.

Источник: "Первый канал"