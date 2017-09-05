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В новом клипе группы IOWA снялся актер из сериала "Кухня"
Сегодня, 16:43
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Alena_Zinovieva
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В новом клипе группы IOWA снялся актер из сериала "Кухня"

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Новый клип с Марком Богатыревым снимали в Минске.

В новом клипе группы IOWA снялся российский актер Марк Богатырев, более известный по роли повара Максима Лаврова в сериале "Кухня". Фото со съемочной площадки актер опубликовала у себя на странице в Instagram.

Новый для меня опыт…съемки в клипе IOWA, "молчишь на меня"…очень интересно, что получится в итоге.

Марк Богатырев

Как рассказала солистка группы IOWA,  Катя Иванчикова, съемки нового клипа проходили в Минске. Видео на песню "Молчишь на меня" снимали 19 часов в одном из павильонов киностудии "Беларусьфильм".

Мы вжились в роль! 19 часов плечом к плечу. Ни что ни роднит двух незнакомых людей, как россыпь отборных ругательств! Спасибо Марк за то, что согласился на эту авантюру.

Катя Иванчикова

Ранее мы писали, что в сети появился трейлер нового фильма с Дмитрием Нагиевым.

Фото: Instagram / Катя Иванчикова

Теги: iowa , максим лавров , марк богатырев , новости из мира музыки , сериал кухня , съемки нового клипа
Категории: Лента новостей Новости России Культура Музыка

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