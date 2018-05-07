Летний концерт IOWA на крыше ROOF FEST

Запуск гостей с 17:30, начало в 19:00. Возрастное ограничение: 6+

На ROOF FEST 4 августа выступит IOWA — одна из самых зажигательных и громких групп нашей поп-сцены, которая исполнит уже ставшие народными хиты "Улыбайся", "Бьет бит", "Маршрутка" и многие другие. IOWA гарантирует на 100%, что их выступление на ROOF FEST зарядит всех настоящей, чистой энергией радости и свободы.

Бэнд уже более 10 лет рвет чарты, собирает музыкальные премии и не собирается останавливаться. "Мы все делаем от души!" – вот один из слоганов самых настоящих народных хитмейкеров, которые практически первыми стали делать абсолютно безупречный поп и продолжают оставаться интересными и актуальными прямо сейчас.

Фото: ВКонтакте/ Катя IOWA