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Летний концерт IOWA на крыше ROOF FEST
Сегодня, 19:00
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Летний концерт IOWA на крыше ROOF FEST

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Запуск гостей с 17:30, начало в 19:00. Возрастное ограничение: 6+

На ROOF FEST 4 августа выступит IOWA — одна из самых зажигательных и громких групп нашей поп-сцены, которая исполнит уже ставшие народными хиты "Улыбайся", "Бьет бит", "Маршрутка" и многие другие. IOWA гарантирует на 100%, что их выступление на ROOF FEST зарядит всех  настоящей, чистой энергией радости и свободы.

Бэнд уже более 10 лет рвет чарты, собирает музыкальные премии и не собирается останавливаться. "Мы все делаем от души!" – вот один из слоганов самых настоящих народных хитмейкеров, которые практически первыми стали делать абсолютно безупречный поп и продолжают оставаться интересными и актуальными прямо сейчас. 

Фото: ВКонтакте/ Катя IOWA

Теги: iowa, roof fest
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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