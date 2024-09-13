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Концерт IOWA на на фестивале ROOF FEST
Сегодня, 19:00
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Концерт IOWA на на фестивале ROOF FEST

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Для зрителей старше 6 лет. Запуск гостей с 17:30, начало в 19:00.

IOWA приглашает поклонников на большой летний концерт на главной крыше Петербурга! Катя IOWA представит новую программу, которая объединяет старые хиты и свежие композиции с актуальным звуком.

В репертуаре IOWA множество хитов, которые можно услышать в разных уголках страны, а её творческий путь наполнен необычными экспериментами и яркими выступлениями. На концерте вас ждут невероятные визуальные эффекты и нестандартные сценические образы, яркие и удивительные костюмы, презентация новых песен, которые уже завоевали сердца поклонников.

Сольный концерт IOWA — это не только эмоциональное и очень искреннее выступление, отражающее личные переживания и важные темы, но и эффектное художественное шоу, которое не оставит равнодушными ни одного зрителя.

Фото: предоставлено организаторами ROOF FEST

Теги: iowa, roof fest
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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