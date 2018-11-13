Группа петербургских налетчиков получила 54 года в колонии на четверых

Мужчины пять раз грабили банковские офисы.

Петербургский городской суд огласил приговор в отношении четверых налетчиков на банки, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Резиуан Бешкуров, Теймураз Биев, Анзор Бгажноков и Азамат Сакиев признаны виновными по статьям "бандитизм", "разбой", "разбойное нападение группой лиц".

Как выяснилось, в июле 2016 года Бешкуров создал преступную группу, чтобы напасть на городские отделения банков "Росгосстрах". Под видом клиентов мужчины разведывали в пяти офисах обстановку, а затем нападали на банки в конспирационной экипировке, вооруженные огнестрельным оружием и газовыми баллончиками.

Офисы стали легкой мишенью для нападений. По данным следствия, они были слабо укреплены охраной, в них работали преимущественно женщины, а также банки посещало мало клиентов. Разбойники угрожали сотрудникам офисов оружием и распыляли газ из баллончика. За пять налетов на банки преступники обогатились почти на два миллиона рублей.

Преступную группу задержали в феврале 2017 года. В суде четверо частично признали вину, один отрицал свою причастность к разбоям. Суд назначил 17 лет в колонии строгого режима Бешкурову, 14 лет – Биеву, 12 лет – Бгажнокову и 11 лет – Сакиеву.

Ранее мужчина в розыске нашелся в петербургском детском саду за пианино.

Фото: pixabay