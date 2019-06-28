Шерсть ста собак пойдет на свитера для бездомных

Собак подстригут на международной выставке в "Экспофоруме".

На международной выставке "Город собак" подстригут 100 собак. Их шерсть пойдет на свитера для бездомных. Об этом 28-го июня рассказал "Петербургский дневник".

Выставка пройдет 29 и 30 июня в "Экспофоруме". Организаторы планируют собрать не менее 10 кг шерсти.

Далее ее передадут в благотворительную организацию "Хурма". Она занимается вязанием шарфов, шапок, свитеров для людей без определенного места жительства. Потом вещи отправляются в "Ночлежку".

Также в "Городе собак" пройдут шоу и выступления с питомцами. По итогам будет определена лучшая собака выставки.

Всего на мероприятие придет 5000 собак 400 пород из России и других стран.



Фото: vk.com/ipet_optikov