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Шерсть ста собак пойдет на свитера для бездомных
Сегодня, 16:20
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nadezhda_sib

Шерсть ста собак пойдет на свитера для бездомных

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Собак подстригут на международной выставке в "Экспофоруме".

На международной выставке "Город собак" подстригут 100 собак. Их шерсть пойдет на свитера для бездомных. Об этом 28-го июня рассказал "Петербургский дневник".

Выставка пройдет 29 и 30 июня в "Экспофоруме". Организаторы планируют собрать не менее 10 кг шерсти.

Далее ее передадут в благотворительную организацию "Хурма". Она занимается вязанием шарфов, шапок, свитеров для людей без определенного места жительства. Потом вещи отправляются в "Ночлежку".

Также в "Городе собак" пройдут шоу и выступления с питомцами. По итогам будет определена лучшая собака выставки. 

Всего на мероприятие придет 5000 собак 400 пород из России и других стран. 

Фото: vk.com/ipet_optikov

Теги: город собак, собаки, шерсть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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